El Parlament ha avalat amb els vots d'ERC, Junts i la CUP el decret del Govern per modificar la llei de consultes no referendàries del 2014 per poder convocar la consulta sobre els Jocs d'hivern del 2030. Concretament, s'afegeix un punt a l'article 4 per tal que el president de la Generalitat pugui convocar consultes en més d'un municipi, d'una comarca o d'una vegueria sobre assumptes relacionats amb les competències o interessos de la Generalitat. Es manté en l'aire les comarques que podran votar a la consulta. La CUP, Junts i els comuns reclamen que s'hi inclogui el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. En canvi, PSC, Vox i PPC estan en contra d'una consulta sobre els Jocs d'Hivern.