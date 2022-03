El Consorci de l'Estany ha plantat diversos exemplars de la planta aquàtica 'Potamogetonperfoliatus', popularment coneguda com a espiga d'aigua, en el rec de Can Teixidor de Banyoles. Es tracta d'una planta que abans era molt comuna en diverses zones humides de Catalunya, però que ara tan sols es pot trobar al Pallars Sobirà i per això està en perill d'extinció. Durant unes obres de consolidació del rec de Can Teixidor els tècnics del Consorci de l'Estany van detectar aquesta espècie i van recollir-ne mostres per fer-la créixer en un laboratori. Ara, una vegada les obres han finalitzat i l'espècie ha crescut en perfectes condicions, els tècnics l'han replantat en aquest punt i també ho faran en altres zones properes a l'estany.