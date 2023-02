Són les nou del matí i a l’estació de Girona s’atura un tren d’alta velocitat procedent de Barcelona, direcció Figueres. Arribats a l’Alt Empordà, baixen tots els passatgers comercials i el tren continua, ja buit, fins a Lió. És un tren de proves, o una “marxa en blanc”, com es diu en francès, per tal que els maquinistes de Renfe puguin practicar el traçat de cares a la recuperació de les connexions Barcelona-Lió i Madrid-Marsella, que l’operadora espanyola vol posar en marxa aquest estiu. Fins el desembre de l’any passat, Renfe havia operat aquestes dues rutes en col·laboració amb l’operador francès SNCF, però aquest últim va decidir trencar unilateralment la relació. A partir de llavors, Renfe ha hagut de sol·licitar de nou tots els permisos per poder reprendre, ara en solitari, aquestes dues connexions, tot i que el seu objectiu final és recuperar la ruta Barcelona-París. Aquesta serà la primera vegada que Renfe operarà en solitari un servei internacional fora d’Espanya.