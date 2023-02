Són quarts d'onze del matí i diverses famílies ucraïneses fan cua per rebre aliments o busquen roba d'hivern entre les donacions que s'han rebut. Cada dissabte l'església pentecostal Elim es converteix en punt de trobada dels que es van veure forçats a deixar-ho tot enrere amb l'esclat de la guerra. Des d'aquesta nau de Domeny és on es canalitza l'ajuda impulsada pels seus compatriotes. Atenen unes 150 famílies ucraïneses refugiades a les comarques gironines, que també veuen com compartir vivències o assistir al culte les ajuda emocionalment. Moltes ja pensen en establir-se aquí, però no ho tenen gens fàcil. "Els costa trobar pis i feina, i a tot això s'hi suma l'encariment de preus", explica a l'ACN una de les voluntàries, Oksana Lutviv.