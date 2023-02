Salut inverteix 12,8 milions d'euros (MEUR) a l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès). Els treballs, que ja han començat, serviran per construir quatre quiròfans nous, que se sumaran als set que ja hi ha. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Salut, Manel Balcells, han visitat aquest dimarts les obres. Aragonès ha remarcat que el projecte s'ha dissenyat pensant en el futur Campus de Salut, un projecte que avança "a pas ferm". No és l'única inversió al parc hospitalari Martí i Julià perquè, en paral·lel, també s'estan executant les obres de la nova àrea de rehabilitació ambulatòria ubicada al soterrani del sociosanitària la República, amb una inversió prevista de 4,6 MEUR.