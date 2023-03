L'aeroport de Girona mantindrà el nombre de rutes previstes per a aquesta temporada d'estiu en 38 destinacions, el mateix nombre que l'any passat. Tot i així, el director de l'aeroport, Vicent Pallarés, ha apostat per obrir-se a destinacions espanyoles, com ara Madrid o Sevilla. "Fins fa poc, érem l'únic aeroport de l'Estat on tots els vols eren internacionals", ha explicat el director en una roda de premsa feta aquest divendres. Malgrat tot, Pallarés recorda que aquesta decisió recau en les companyies aèries. Per altra banda, el director ha avançat que hi ha negociacions entre les administracions locals i noves companyies per obrir nous vols a l'aeroport de Girona, que podrien començar a operar a partir del 2024.