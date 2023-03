L’aeroport de Girona tindrà 193 operacions per Setmana Santa, que suposen un 44% de les que hi havia en la festivitat del 2019. L’any abans de la pandèmia es van fer 437 aterratges i enlairaments durant els deu dies de Setmana Santa. A més, les dades d’aquest 2023 també són inferiors a les de l’any passat, quan se’n van registrar 288. Els dies més actius a la terminal gironina seran els dos divendres (el 31 de març i el 7 d’abril) amb 24 operacions cada dia. Per contra, el dia amb menys operacions serà el primer dissabte (1 d’abril) amb 12 enlairaments i aterratges. Aquest diumenge l’aeroport arrenca la temporada d’estiu, a partir de la qual les companyies aniran incrementant progressivament el nombre de vols fins arribar al juliol.