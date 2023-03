Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de «teloners» que robava la càrrega de camions en àrees de servei a l'AP-7 gironines i del nord de Barcelona.

Han detingut els quatre integrants principals del grup, als quals relacionen amb vuit robatoris amb força a camions. En quatre els autors van emprar violència i intimidació i fins i tot en un d'ells, van utilitzar una arma de foc per intimidar. El jutge ha decretat la llibertat amb càrrecs dels quatre detinguts i els ha imposat, entre altres mesures preventives, la prohibició de circular per l’autopista AP-7, fins a finalitzar el procediment judicial. La investigació continua oberta i no descarten la detenció de més membres de la banda.