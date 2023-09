Les estacions d'esquí gironines han tancat la temporada d'estiu amb un augment de visitants respecte d'anys anteriors, després d'un hivern "complicat" per la falta de neu. La responsable del departament comercial de Vallter 2.000, Carol Torres, ho atribueix a "les bones temperatures" en un indret on sol fer fred i vent. I detalla que es treballa per "desestacionalitzar" l'estació oferint més activitats fora de la temporada d'esquí a conseqüència del canvi climàtic. A Vall de Núria (Ripollès) l'afluència de visitants també ha estat "una mica superior" a la d'anys anteriors. Tot i això, segons la relacions públiques de l'estació, Ruth Bober, la seva temporada forta és la tardor "quan la gent no va a la platja i les altres estacions tanquen".