La temperatura mitjana de l'aigua del mar a Catalunya aquest estiu ha estat de 25,5 graus, la tercera més alta des del 1982. L'aigua que banya les costes catalana, valenciana i balear s'ha situat en conjunt 1,8 graus per sobre de la mitjana dels últims 40 anys (23,7), això sí, sense arribar als 25,9 graus de l'estiu passat, que va batre tots els rècords. Aquesta petita "treva" no resta preocupació als experts en ecologia marina com Joaquim Garrabou, cap d'un dels grups de recerca de l'Institut de Ciències del Mar (ICM). Les onades de calor marina, diu, són cada cop "més freqüents, extenses i intenses", i els efectes ja són visibles en mortalitat d'espècies i transformació del fons marí, amb un empobriment de la diversitat a les costes.