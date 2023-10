L'accés al pont estarà tancat del 2 al 25 d'octubre, de dilluns a divendres no festius, de les 7.15 a les 14.15 hores. El consistori retirarà els cartells i adhesius que s'havien acumulat amb els anys, així com els cadenats. Cal destacar que des del 2008 no s'havia fet cap actuació en el pont.

Les persones que vulguin travessar el riu ho podran fer pel pont de Sant Agustí o pel Pont de Pedra, les alternatives més properes.