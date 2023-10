L'hotel restaurant Abbatissa ja és una realitat després d'una dècada de rehabilitacions en un espai emblemàtic per a Sant Joan de les Abadesses com és la casa de l'ermita de Sant Antoni. Es tracta d'una masia del segle XVIII que, amb l'ajuda de fons públics de més de 2 MEUR, s'ha aconseguit consolidar i ampliar per a aquesta activitat. Si bé és propietat de l'Ajuntament, està gestionat per la Fundació MAP de Ripoll que treballa per a la reinserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. El restaurant ja està a ple rendiment, però l'hotel encara està pendent dels darrers permisos. Es troba apartada del nucli urbà i envoltada de muntanya: "Aquí no es ve a fer un menú ràpid", afirma la directora, Lara Andrés.