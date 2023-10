L'església gironina ha detectat un increment de peticions per celebrar casaments civils en espais de culte. Des de la institució expliquen que són empreses que es dediquen a organitzar la festa qui els demanen i no pas els nuvis. L'arxipreste de Girona i Salt, Jordi Reixach, explica que sempre se'ls hi diu que no i reconeix que en algunes ocasions s'han trobat que les empreses se sorprenen i més quan els ofereixen uns diners a canvi del lloguer. "És que no és una qüestió de diners, sinó que no es pot celebrar un casament civil en un espai sagrat", assenyala. En aquest sentit, Reixach, explica que on no poden fer res és a fora de l'espai on es troben sovint els nuvis fent-se fotografies o fent algun tipus d'activitat.