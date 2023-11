Farà 20 anys que Sant Joan de les Abadesses té implantat el porta a porta. És l'únic poble del Ripollès que té aquest sistema i és el que recicla més de tota la comarca. Però el preu que els costa s'ha incrementat 200.000 euros, sobretot per l'actual crisi de preus, i això ha obligat l'Ajuntament a haver d'apujar la taxa que paguen els veïns. En total, passaran de pagar 145 euros l'any a 215 euros. L'alcalde, Ramon Roqué, qualifica aquesta quantitat d'"insostenible" i "injusta", i lamenta que al Ripollès hi hagi fins a cinc sistemes de recollida diferents. Segons diu, això fa incrementar molt el cost per municipi. Per això, apel·la a la "solidaritat comarcal" i demana al Consell que implementi la premissa de "qui més contamina, més paga".