Vilobí tanca una aula de la llar d’infants com a pla de xoc per frenar el forat als comptes

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha decidit tancar una de les dues aules d’I0 (per a nens de 0 a 1 any) de la llar d’infants municipal El Patufet i prescindir de dues educadores de suport com a «mesura d’estalvi» per a poder «ajustar els pressupostos», assenyala l’alcalde del municipi, Lluís Salvi.

La regidora d’Educació i Hisenda, Alba Suru, apunta que «ens hem trobat amb un romanent negatiu de l’anterior govern de 1.215.000 euros i la situació requeria un pla de sanejament». La decisió, que remarca que és «temporal» i que l’aula «es pot tornar a obrir en qualsevol moment en funció de la demanda», es va prendre «perquè amb una única aula ja complíem la ràtio i cap nen es quedava sense plaça». Suru també vol deixar clar que aquesta no és l’única mesura per recuperar l’equilibri pressupostari, sinó que «n’hi ha moltes altres».

Per la seva banda, la cap de l’oposició, Cristina Mundet, lamenta que «amb el tancament d’aquesta aula no cobrirem ni de bon tros la demanda que hi haurà» i titlla la decisió de «totalment errònia» perquè, a banda de «perjudicar a les famílies, que es veuran obligades a escolaritzar els seus fills fora de Vilobí, el municipi perdrà dinamisme social i econòmic, perquè un poble que perd serveis és un poble que es va morint». Amb tot, Mundet recorda que «quan nosaltres estàvem al govern vam obrir aquesta segona aula d’I0 pels infants nascuts de maig a desembre, que quedaven fora de la preinscripció». Les dues aules d’I0 podien donar cobertura a fins a 16 infants.

Ahir va ser l’últim dia, tant de l’aula de nadons com de les dues educadores (a partir d’ara n’hi haurà només una, la tutora). La direcció de la llar d’infants municipal El Patufet assegura que «a partir de dilluns es notarà molt, sobretot per les dinàmiques que teníem» i lamenta que «tindrem quatre mans menys». Els nou infants que tenen inscrits a I0 passaran a estar tots en una mateixa aula, excepte un, que passarà al grup d’I1.

