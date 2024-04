Més de 250 pomeres en una finca de poc més d'una hectàrea a Rocabruna (Ripollès). És la feina que un ramader, Toti Juanola, i una enginyera agrònoma, Núria Simon, van començar a fer el 2021 amb un objectiu: complementar el negoci del ramat d'ovelles amb un cultiu que no els donés molta més feina i no els suposés perdre terra per treballar. L'elecció del fruiter no és casualitat, sinó que han volgut recuperar les diferents varietats autòctones que han localitzat a la zona amb la idea de ser un "reservori" perquè no es perdin. "Si han viscut aquí durant més de 50 sense cap cura, entenem que cuidant-les una mica haurien d'anar bé", afirma Simon a l'ACN. Han fet una selecció perquè siguin arbres de fins a 5 m i resistents a la sequera.