Detenen l'imam de la mesquita de Ripoll per una presumpta agressió sexual

L'Ajuntament diu que el detingut era imam i la víctima menor, però la policia catalana no ho confirma

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra al Complex Egara, en una imatge d'arxiu

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra al Complex Egara, en una imatge d'arxiu / Albert Segura / Arxiu ACN

ACN

Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll. L'Ajuntament de la ciutat ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ha tingut coneixement per "vies no oficials" de la detenció. La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha assegurat que el detingut seria l'imam de la mesquita local, i la víctima una menor, elements que la policia catalana no confirma.

El consistori ha assegurat que ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima. Orriols també ha dit que l'Ajuntament "demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l'imam acusat d'agredir sexualment una menor" al municipi.

