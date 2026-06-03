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Vídeo: Tres hospitals gironins proven amb èxit fèrules impreses amb 3D per a fractures de canell que poden substituir el guix
Tres hospitals de les comarques gironines, Olot, Blanes i Campdevànol han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per a pacients amb fractura de canell. Es tracta d'elements rígids fets amb resina de diferents mides que fixen l'articulació, que després el professional embena. Aquesta tecnologia pot servir com a substitut del guix i genera menys residus, perquè en les revisions periòdiques es reutilitza la fèrula, a més de l'estalvi d'aigua i cost que suposa. Els professionals, a més, destaquen que en alguns casos pot permetre que la recuperació sigui més ràpida i també suposa més comoditat als pacients. La fractura de radi distal (canell) és una de les més comunes entre la població. Més informació