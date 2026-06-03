Seccions

És notícia
estafes Gironarobatoris Fornellssala de concerts Gironabar la Rambla GironaMíchel Sánchezaeroport de Girona
instagramlinkedin
Vídeo: Tres hospitals gironins proven amb èxit fèrules impreses amb 3D per a fractures de canell que poden substituir el guix

Vídeo: Tres hospitals gironins proven amb èxit fèrules impreses amb 3D per a fractures de canell que poden substituir el guix

Gerard Vilà / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Vídeo: Tres hospitals gironins proven amb èxit fèrules impreses amb 3D per a fractures de canell que poden substituir el guix

Gerard Vilà / ACN

Otras

Olot
RRSS WhatsAppCopiar URL

Tres hospitals de les comarques gironines, OlotBlanes i Campdevànol han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per a pacients amb fractura de canell. Es tracta d'elements rígids fets amb resina de diferents mides que fixen l'articulació, que després el professional embena. Aquesta tecnologia pot servir com a substitut del guix i genera menys residus, perquè en les revisions periòdiques es reutilitza la fèrula, a més de l'estalvi d'aigua i cost que suposa. Els professionals, a més, destaquen que en alguns casos pot permetre que la recuperació sigui més ràpida i també suposa més comoditat als pacients. La fractura de radi distal (canell) és una de les més comunes entre la població. Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents