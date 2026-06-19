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Vídeo: El Santa Caterina facilita les visites mèdiques a persones amb discapacitat
Anar al metge pot convertir-se en una situació especialment difícil per a persones amb discapacitat intel·lectual o autisme. No sempre poden explicar què els fa mal, comprendre què passarà dins la consulta o seguir les indicacions d’una prova mèdica. Per reduir aquesta angoixa i millorar l’atenció, l’Hospital Santa Caterina de Salt ha implantat el programa Fàcil’IAS, un projecte pioner a Catalunya i a l’Estat espanyol que adapta les consultes hospitalàries a les necessitats d’aquests pacients. Més informació