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Paneque: invertirem 22 milions d'euros en el desenvolupament urbanístic a l'entorn del campus de salut

Paneque: invertirem 22 milions d'euros en el desenvolupament urbanístic a l'entorn del campus de salut

Redacció

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Paneque: invertirem 22 milions d'euros en el desenvolupament urbanístic a l'entorn del campus de salut

Redacció

Girona
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Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha explicat que s'ha tancat un conveni entre l'Incasol, l'Ajuntament de Vilablareix i l'Ajuntament de Salt, per tal de desenvolupar un sector vinculat al campus de salut. "Són 22 milions d'euros que posa el Departament per tal de poder desenvolupar urbanísticament aquests sectors, per soterrar les línies elèctriques, crear una nova subestació, i per fer un pas elevat per sobre de la C-65", ha assegurat Paneque

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