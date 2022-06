Personatges de contes, animadores o personatges pel·lícules van desfilar ahir en l’esperat Carroussel Costa Brava, el Carnaval dels Carnavals de Palafrugell que a les portes de l’estiu va tornar la festa de disfresses al carrer en la seixantena edició i tancant les Festes de Primavera. Després de dos anys d’absència a causa de la pandèmia, unes 2.000 persones van desfilar de nou i 20.000 van seguir la rua, segons la Policia Local. Els carrers es van omplir d’espectadors, tot i la calor, per veure desfilar els participants del Carnaval de Carnavals de Palafrugell.

Enguany hi han participat 25 colles locals i d’arreu de Catalunya repartides en els diferents grups que hi concorren: carrosses inèdites, comparses inèdites, carrosses no inèdites, comparses no inèdites i animació.

En aquesta edició la categoria amb més participants ha estat la de carrosses inèdites amb vuit colles locals que hi han participat. Enguany s’ha homenatjat a les colles històriques pel 60è aniversari de l’esdeveniment.

A mitja tarda es van aplegar per iniciar un recorregut pels carrers del municipi. Alguns dels assistents ja els havien pogut veure a la jornada de portes obertes celebrada dijous a la Nau de Carrossaires per conèixer alguns dels detalls de les diferents propostes.

Cheerleaders, Grease, o els coneguts personatges de’ Pedro i la Hedi van poder veure’s desfilar al ritme de música pels carrers del recorregut de colles com EKSI, Els Incorrectes, Garnatxa, Tot al 17, Dàlmates, Diversàlia, Imaginació i Confetti, Els Trompats, The Queens, Imparables o Asociación Latina

Als carrers hi havia ganes de festa després de dos anys marcats per la Covid. La multitud, tant de participants com d’espectadors, va tornar a ser ahir la gran protagonista de la jornada.