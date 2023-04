Calonge i Sant Antoni i Platja d'Aro (Baix Empordà) estrenen platja per a gossos i mascotes. Els dos ajuntaments han habilitat la cala Belladona -compartida pels dos municipis- perquè els usuaris hi puguin anar amb els animals de companyia. A més, en aquest paratge hi haurà una guingueta amb serveis específics per als animals. Els equips de govern de les dues poblacions de la Costa Brava han concretat que responen a peticions tant dels amos de gossos i mascotes com de visitants i del sector turístic, que veien com fins ara s'havien de desplaçar a poblacions veïnes si volien gaudir de la platja amb els animals. "Ara som totalment destinació 'pet friendly'", ha remarcat la regidora de Turisme de Platja d'Aro, Jenny Xufré.