El vaixell d'Open Arms està atracat des d'aquest dimecres i fins dissabte al port de Palamós (Baix Empordà). Durant aquests dies, però, serà el lloc on es pot veure 'El mar, la frontera més ampla', una exposició que vol sensibilitzar la ciutadania del "drama humanitari" que es viu al Mediterrani. Una mostra que s'estrena coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'exposició es divideix en tres espais, que encarnen el que viuen els immigrants. El primer és l'origen, el segon el viatge i el tercer l'arribada. Una mostra inaugurada per la consellera d'Igualtat, Tània Verge, que ha volgut destacar que la mostra pretén ser també una denúncia per la vulneració de drets, que "no passen tan lluny com creiem".