L'entitat ecologista Salvem la Platja de Pals denuncia el que considera que són "tales abusives" d'arbrat a les pinedes sobre duna ubicades a la zona de Rodors de la localitat, on s'han fet treballs de prevenció d'incendis. En concret, consideren que s'han excedit els límits de separació entre arbres i s'han deixat en peu els exemplars més dèbils que, lamenten, "poden caure per si sols". Els ecologistes estan convençuts que s'aprofiten aquestes tales per "desforestar zones amb la intenció que s'hi pugui edificar després". I recorden que aquestes pinedes sobre duna són Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari i que els treballs provoquen "conseqüències irreversibles i greus afectacions".