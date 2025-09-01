Platja d'Aro transforma els carrers en un gran aparador amb la Botiga al Carrer
Un cap de setmana ple d’ofertes, premis i festa per celebrar els 25 anys de comerç al carrer
Aquest setembre, Platja d’Aro celebra 25 anys de la seva cita comercial més emblemàtica: la Botiga al Carrer. Els dies 6 i 7 de setembre, més de 50 establiments convertiran el centre del municipi en un gran aparador a l’aire lliure, amb ofertes especials en moda, complements, decoració, artesania i molt més, aprofitant el final de temporada d'estiu i la presentació de les noves col·leccions de tardor.
Més premis que mai
Per a aquesta edició d’aniversari, el públic gaudirà d’una gran novetat: el sorteig de més de 500 premis en format “rasca i guanya”, que es podran aconseguir amb les compres realitzades durant el cap de setmana. Entre ells destaca un premi excepcional valorat en 600 €, que inclou experiències gastronòmiques, travessa marítima, tractament natural, vals regal, entre d'altres.
La música pren els carrers: sessions de DJ per acompanyar les compres
La celebració no només serà comercial, sinó també festiva: la música de diversos DJ’s omplirà els carrers de ritme i bon ambient, mentre que Ràdio Platja d’Aro oferirà una programació especial en directe per viure l’esdeveniment minut a minut.
Un esdeveniment que atrau i connecta milers de visitants
Amb 25 anys d’història, la Botiga al Carrer és ja una tradició que atrau milers de visitants i revoluciona el comerç local. La iniciativa està organitzada per l’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (AdEM), amb el suport de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (Aro Impulsa), la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
