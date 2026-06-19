Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Vídeo: Plats i gots de cartó i garrafes per rentar caps: els comerços de la Bisbal s'adapten a la manca d'aigua al municipi
Otras
La Bisbal d'Empordà
Veïns i comerços de la Bisbal d'Empordà s'han adaptat a fer vida sense aigua després que una fuita hagi afectat una de les canonades principals del municipi aquest divendres al matí. La Maria Roura, propietària del bar Ca la Pilar Domingu, ha simplificat el menú i serveix els àpats amb plats i gots de cartó. A la perruqueria Nuri Styl, la seva responsable, Nuri Carbó, ha comprat garrafes d'aigua i renta el cap de les clientes amb una palangana. Els operaris treballen per reparar l'avaria i l'Ajuntament confia poder restablir el subministrament aquesta tarda. Mentrestant, ha instal·lat una cisterna d'aigua a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu. Més informació