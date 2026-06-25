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Vídeo: Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
Els passatgers d'una barca turística han albirat tres exemplars de balena rorqual a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes, al Baix Empordà. El moment es va produir aquest dimarts pels volts del migdia quan els passatgers de la barca 'Núria' van detectar els animals, mentre nedaven per aquesta zona de la Costa Brava. Malgrat que no és molt habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n puguin veure de pas per la Costa Brava, especialment durant els mesos d'abril, maig i juny. El rorqual comú és un cetaci considerat com el segon mamífer més gran del món, només superat per la balena blava. Més informació