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VIDEO | Els veïns de la urbanització de Vall Repòs tornen a casa després de 48 hores desallotjats per l'incendi de les Gavarres
Els veïns de la urbanització de Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro, han tornat aquest diumenge al migdia a casa seva. Portaven 48 hores fora, després que la policia els desallotgés per les flames de l'incendi que ha cremat les Gavarres. La majoria d'ells ha trobat el seu domicili sense cap dany, tot i que alguns han vist com cremava el jardí o les portes de casa.