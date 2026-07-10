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Vídeo: Els marxants de Platja d'Aro arrenquen una mobilització indefinida en contra de la reducció de parades

Vídeo: Els marxants de Platja d'Aro arrenquen una mobilització indefinida en contra de la reducció de parades

Aleix Freixas / ACN

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Vídeo: Els marxants de Platja d'Aro arrenquen una mobilització indefinida en contra de la reducció de parades

Aleix Freixas / ACN

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Platja d'Aro
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Els marxants del mercat setmanal de Platja d'Aro han començat aquest divendres una mobilització indefinida per exigir que l'ajuntament "rectifiqui" en el nombre de llicències autoritzades. Asseguren que el nou concurs ha deixat fora "més de 80 parades, algunes de les quals regentades per famílies que feia més de 30 anys que venien".

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