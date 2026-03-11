Vídeo: Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
Tres alumnes de 9 anys han resultat ferits aquest dimecres al matí arran d’una explosió o deflagració que s’ha produït mentre es feia un experiment de química a l’exterior de l’escola L’Entorn de Porqueres. Dos dels menors, un nen i una nena, han patit cremades greus i han estat evacuats a l’Hospital Vall d’Hebron, mentre que un tercer alumne, amb ferides lleus, ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona. Més informació