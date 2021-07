Aquest mes de juny ha acabat la creació del nou Espai Familiar municipal de Ripoll, situat a la Sala Eudald Graells. Un servei que ja comença a caminar i, de fet, ja va poder ser visitat per diferents vilatans i vilatanes en una sessió de portes obertes el passat divendres 2 de juliol. Es tracta d’un espai públic i d’atenció a les famílies, de suport emocional, educatiu i socialitzador, dedicat a infants de 0 a 6 anys.

Està previst que a l’espai s’hi puguin dur a terme tallers, xerrades per a famílies o altres accions encarades a l’aprenentatge conjunt entre mares, pares i fills/es. Per exemple, la primera activitat que s’hi està desenvolupant és el taller ‘Camí cap a l’escola’, que està duent a terme una educadora. En aquest, s’acompanya a famílies que no han portat als seus fills a la llar d’infants i que han de començar el curs escolar el proper setembre. La responsable de Participació de l’Ajuntament de Ripoll, Núria Perpinyà, destaca que és un servei pensat per “acompanyar a les famílies en aquesta etapa d’edat (0-6 anys) que a vegades és la que més oblidem, però resulta ser una de les més importants per al desenvolupament d’una persona”.

El funcionament de l’espai serà diferent per a cada activitat que es faci, les quals sempre s’aniran difonent des dels mitjans, cartelleria i la web de l’Ajuntament. Alguns dels objectius de les activitats seran crear vincles a partir del coneixement i el respecte entre famílies i professionals, l’atenció dels infants i el suport a les famílies en la criança dels seus fills o proporcionar un context educatiu ric, obert, acollidor i estable que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional, tant de l’infant com de l’adult que l’acompanya.

L’Espai també estarà obert per a centres educatius, entitats i serveis que en vulguin fer un ús dedicat a la franja d’edat que s’ha comentat.