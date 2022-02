Els veïns del barri de Fuensanta de Ripoll han decidit que el seu carrer es passi a dir a partir d'ara carrer dels Ferroviaris i deixaran enrere el nom del general franquista amb el que s'identifica la zona on viuen. Malgrat la pluja que ha caigut el matí, durant les prop de tres hores que ha durat la jornada hi han participat 57 veïns -dos dels quals han emès vots nuls-.

Carrer dels Ferroviaris s'ha imposat amb 33 vots a les altres dues opcions, dels Ferrocarrils que n'ha tret set i de la Cooperativa Sant Eudald que n'ha obtingut quinze. Ara el nomenclàtor de l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec del canvi de nom de la via, tal i com es va comprometre, ja que es va assegurar que la consulta era vinculant.

Val a dir que hi ha alguns veïns que s'han mostrat reticents a canviar de nom, malgrat que ja fa temps que les dues plaques originals del carrer del General Fuensanta, que dona nom al barri, no figuren a la via pública per complir amb la Llei de la memòria històrica i la del Memorial Democràtic sobre la presència de simbologia i nomenclatura franquista a l'espai públic.