Campdevànol ha activat aquest cap de setmana el pagament per accedir als gorgs del torrent de la Cabana. Té un cost de 6 euros per al públic general, 2 per als allotjats al municipi, i és gratuït per als locals i els menors de 12 anys. També s'ha establert un aforament màxim de 400 persones. L'Ajuntament ha pres la mesura després que els gorgs glaçats atraguessin un gran nombre de visitants les darreres setmanes. Aquest és el segon any consecutiu en què no només s'ha de pagar a l'estiu, sinó també a l'hivern. La tinenta d'alcalde de Campdevànol, Blanca Sánchez, explica que "per garantir la seguretat dels visitants, cal fer el mateix que a l'estiu". A més, detalla que la taxa "es reverteix en les despeses que comporta el parc".