El Consell Comarcal del Ripollès ha avançat el retorn a casa d'un centenar d'alumnes per la neu, que ja cau amb força en alguns punts de la comarca. Es tracta dels usuaris de les línies 1, 2 i 3, que corresponen als municipis de Beget, Llanars, Molló, Setcases i Vilallonga del Ter. Per altra banda, les escoles de Sant Pau de Segúries i Vilallonga del Ter han suspès l'activitat i ja no faran classe a la tarda. La neu també afecta el nord d'Osona. En concret, el Collsacabra. Una vintena d'alumnes de l'Institut de Roda de Ter també han avançat la tornada cap a Cantonigròs (900 metres) i Rupit (822 metres), on la neu ja cobreix els carrers. També han tornat a casa els alumnes de Sant Bartomeu del Grau, Viladrau i Muntanyola.

Pel que fa a la circulació, s'ha prohibit el pas de camions a l'Eix Transversal, la C-25, entre Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners i els cotxes necessiten cadenes per circular per aquesta via.