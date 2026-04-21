Vídeo: Prova pilot al Ripollès per portar persones grans a la perruqueria o a la farmàcia i combatre la soledat
La cooperativa Hèstia Benestar ha posat en marxa al Ripollès una prova pilot per recollir persones grans o amb problemes de mobilitat i acompanyar-les a la perruqueria, al mercat o a la farmàcia. S'ha posat en marxa a Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa i fins al juny serà gratuït perquè compta amb una subvenció de la Generalitat. L'objectiu final, segons una de les cofundadores, Txell Descarrega, és "pal·liar la soledat no volguda", sortir de casa i "guanyar autoestima". Segons diu, són "cures emocionals" en una comarca amb un dels índexs més alts d'envelliment. Per l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, "és un servei molt necessari" i demana a la Generalitat que hi destini més recursos.