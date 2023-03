El municipi d’Olot té a dia d’avui una seixantena d'habitatges ocupats que generen problemes de convivència amb els veïns. Segons l’alcalde, Pep Berga, aquesta és una de les principals preocupacions del municipi. Berga ha destacat que a la capital garrotxina hi ha prop d’un centenar de pisos ocupats més però són “persones sense recursos” i amb qui la Policia Local “no és especialment incisiva”. Les dades s’han anunciat durant la Junta de Seguretat Local d’Olot, on també hi ha participat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha reivindicat un canvi normatiu a nivell estatal per reduir “la incertesa” que tenen els cossos policials en les actuacions relacionades amb les ocupacions conflictives.