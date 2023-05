Per als garrotxins, una de les efemèrides que assenyala que ja és primavera és la Fira de l’1 de Maig que se celebra a Olot. La festivitat ha omplert els carrers de la ciutat de gom a gom i ha ofert nombroses activitats per a tots els públics gràcies a la multitud d’iniciatives paral·leles que s’acollien en diversos indrets de la ciutat, com ara el 41è Mercat de l’automòbil (nou i d’ocasió), el mercat d’artesania al Firal Petit, el mercat extraordinari de roba i complements al Firalet i el mercat de col·leccionisme i andròmines a la plaça Hospital. La plaça Major va acollir activitats de circ i una proposta per guanyar premis amb el Garrotxa Approp.

Els comerços del centre també van obrir les seves portes durant tot el dia. Els mercats duts a terme en la jornada d’ahir posaven el colofó final a una Fira de l’1 de Maig que va començar el 29 d’abril amb un concurs infantil i juvenil de dibuix i que va seguir amb activitats al llarg del cap de setmana com l’homenatge a les mares que es va fer davant l’escultura La Maternitat de Josep Clarà. Cinc segles d’història La Fira de Primavera o de l’1 de maig d’Olot és una de les fires més antigues de la ciutat. Segons l’Ajuntament, al segle XVI la Fira tenia com a activitat principal el mercat de bestiar. Aleshores, s’aprofitava el comerç de bous i xais per a l’obtenció d’altres productes com els teixits o les eines de pagès.