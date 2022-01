Les farmàcies han gestionat i fet 123.575 testos d'antígens a l'entorn escolar durant la primera setmana de curs (entre dilluns i diumenge). Una activitat que Salut qualifica d'"intensa" perquè en només set dies s'han prescrit tantes proves com en tot el primer trimestre de curs. De tots els testos fets, 6.400 han donat un resultat positiu, una xifra que representa el 5,18% de positivitat. Per fer front al programa, Salut ha distribuït aquest dilluns 200.000 unitats a les farmàcies per donar resposta a la demanda. El conseller Josep Maria Argimon ha constatat que han detectat una desacceleració en els contagis durant els darrers dies però demana "molta prudència" abans de confirmar si s'ha arribat al pic de la sisena onada.