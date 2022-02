En Willy ha quedat «vidu». S’ha mort la Kitty, la seva «parella» des de fa molts anys. I tot plegat ha desencadenat el drama.

No es tracta pas d’una parella d’anglosaxons afincats a La Selva. Es tracta d’una parella de gossos, vaja d’un gos i una gossa. Tenien cura d’ells, en una mena de custòdia compartida, una parella de humans que ja fa anys que estan separats. Ara, amb la mort de la femella, que a efectes legals era propietat de la dona, el seu exmarit, que té la titularitat del mascle, es nega a seguir compartint la custòdia amb la seva ex-dona. Com que ell viu en una altra comarca, no el podrà veure ni de lluny. Tot plegat ha provocat un daltabaix en l’estat anímic de la senyora, fins el punt de necessitar ajuda mèdica i farmacològica per superar la «pressió i angoixa» que li està provocant la situació.

Els fets, publicats fa pocs dies en aquest diari, han tingut lloc a Santa Coloma de Farners. M’imagino, però, que casos semblants deuen passar amb més o menys freqüència en altres indrets. Al pas que anem, assistirem cada vegada més sovint a conflictes que, tenint com a protagonistes la cura i custòdia d’animals, acaben en picabaralles, acusacions i denúncies; als jutjats, a la policia, a les associacions animalistes, etc, com ha passat en el cas que els explico.

Ja ho he explicat en aquestes pàgines alguna altra vegada. Sóc fill de pagesos. Vaig créixer envoltat de vaques, conills, gallines, un cavall (els tractors encara no existien) i alguns gats no castrats i d’esperit lliure, que s’alimentaven bàsicament dels ratolins que caçaven i del que podien pispar als altres animals. A casa vaig aprendre a respectar-los i mantenir-hi una relació simbiòtica. Res d’afectivitats excessives o forassenyades. La calidesa i l’afecte per a les persones. N’hi ha tanta mancança! Potser per això segueixo amb perplexitat i sense entendre massa l’explosió de «mascotes» que està envaint la nostra societat.

Els convido a donar una volta de mitja horeta pels carrers del seu poble i comptar el número de parelles, de pares o de mares que passegen alguna criatura en un cotxet. Paral·lelament vagin comptant el número de parelles, homes o dones que passegen algun gos. Pel primer recompte els sobraran els dits de la mà dreta. Pel segon potser hauran d’agafar paper i llapis.

No pensin pas que ignoro el paper benèfic que una mascota pot jugar i juga en el dia a dia de molta gent: acompanyament en la seva solitud (física o emocional) seguretat (pigalls), protecció, etc. Però tampoc se m’escapa que, encara que siguin molt més complexes i es necessiti abocar-hi més habilitats i energia, són molt més enriquidores, la relacions i la comunicació persona-persona que la relacions persona-animal.