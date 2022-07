Els Mossos d’Esquadra van detenir el dimecres un jove de 19 anys i de nacionalitat alemanya acusat d’agredir sexualment una menor d’edat a Lloret de Mar.

Segons va avançar El Caso, els Mossos van detenir-lo a l’aeroport del Prat abans que decidís deixar el país. Està pendent que passi a disposició judicial per un delicte d’agressió sexual.

Els fets haurien tingut lloc la nit de dimarts a dimecres en un hotel de Lloret, segons van confirmar els Mossos. El detingut havia sortit de festa amb un grup de joves i un cop van arribar a l’hotel va intentar tenir relacions sexuals amb la víctima, que formava part del mateix grup i tenia 16 anys.

La noia va negar-s’hi, i seguidament es va quedar adormida. En despertar-se, es va trobar el detingut al damunt. Davant la sospita d’haver sigut víctima d’una agressió sexual, va trucar els Mossos i també va acudir acompanyada a un centre mèdic de Calella.

La Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Blanes va identificar el presumpte agressor, i van personar-se a l’hotel on s’estava allotjant, però no el van trobar. Tenien la sospita que tot i que tenia un bitllet de tornada previst pel dia 10 de juliol, hauria avançat el vol per eludir la policia. Amb tot, van poder obtenir el seu telèfon mòbil, i van requerir-lo perquè es presentés a la comissaria de Blanes. No es va presentar, però cap a les sis de la tarda va acudir a l’oficina dels Mossos d’Esquadra a l’aeroport del Prat. Es va identificar i van detenir-lo allí com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual.

Agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Blanes el van anar a buscar i el van traslladar al municipi, on va passar la nit arrestat. La investigació segueix oberta per aclarir si l’agressió es va arribar a consumar. No consta que l’arrestat tingués antecedents per aquest tipus de delictes. Està pendent de passar a disposició judicial.

Més agressions denunciades

Segons les últimes estadístiques, els cossos policials van rebre entre gener i març de 80 denúncies de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual a les comarques gironines. Això representa un 42% més que el mateix període ara fa dos anys. Les violacions s’han incrementat en un 72% respecte al primer trimestre de l’any prepandèmic (2019) i la policia n’ha tractat 19 casos. Els delictes sexuals també pateixen una pujada, en aquest cas del 36,56% i se n’han tractat 61 casos.

Malgrat semblar unes dades molt elevades, la policia considera que encara hi ha una gran xifra negra oculta d’aquests delictes i insta a denunciar-los. Tot i això, cada vegada hi ha més denuncies.