Oficina de Consum de la Selva ha atès una vuitantena de persones abonades a la piscina coberta de Santa Coloma de Farners que va tancar el 9 d'agost sense avisar amb antelació. Segons el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, cada dia hi ha una vintena de consultes de persones que no saben com recuperar els diners i van fins a l'oficina del Consell Comarcal per demanar ajuda. Entre alguns dels casos més sobtats hi ha el d'una dona que el dia abans de tancar a les vuit del vespre havia pagat l'abonament per tot un any en efectiu i s'havia comprat banyador, casquet i ulleres. De cara al setembre, l'oficina preveu una altra allau de queixes de famílies que ja han pagat cursets de natació.