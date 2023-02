La Policia Nacional ha detingut a Riells i Viabrea, a la Selva, un exmilitar albanès i la seva dona per cultivar i vendre de marihuana en una casa del municipi. A l'habitatge, hi van localitzar 492 plantes amb un pes de 131 kg preparades per a la recol·lecció i 15 armes blanques. La finca comptava amb una sala de videovigilància connectada a un sistema de càmeres distribuïdes per tota la casa. La investigació va començar arran de diverses denúncies anònimes que alertaven que a l'habitatge hi podria haver una plantació. La policia va fer indagacions i va descobrir un consum elèctric fraudulent de 80.954 euros.