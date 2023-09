Fa anys que a la masia la Sala de Viladrau (Osona), on va néixer el bandoler Serrallonga, no hi viu ningú. Amb el pas dels anys, l'edificació s'ha anat degradant i ara, un projecte impulsat per la Marta Lloret -coneguda com 'la caçadora de masies'- vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida. Lloret ha explicat a l'ACN que ha signat una cessió d'ús amb els propietaris del mas i diu que és "el somni més gran" de la seva vida. La seva intenció és rehabilitar la casa de quatre plantes amb espai perquè hi visqui un masover, però també perquè es converteixi en la seu de la Fundació Mas i Terra i el públic la pugui visitar. En els propers dies hi ha previst iniciar una campanya de micromecenatge per fer front a les despeses de rehabilitació.