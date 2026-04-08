Vídeo: Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres l'alcalde de Vidreres, a la Selva, Jordi Camps, que s'enfronta a 14 anys d'inhabilitació per a feina o càrrec públic pel cas dels suposats nomenaments il·legals al cos de la Policia Local entre els anys 2020 i 2021. Al banc dels acusats també s'hi asseuen l'aleshores inspector i dos agents que van acabar ascendint. Les acusacions sostenen que els quatre processats van actuar en connivència per esquivar concursos públics i nomenar els dos agents com a caporals "prescindint totalment i absolutament del procediment legal establert". El judici ha començat amb la declaració de l'agent que va presentar la querella i, segons el guió, està previst que els acusats declarin dijous. Més informació