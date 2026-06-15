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Vídeo: L'alcalde de Lloret manté "voluntat de diàleg" pel conflicte a la Policia Local després de 38 baixes el cap de setmana

Vídeo: L'alcalde de Lloret manté "voluntat de diàleg" pel conflicte a la Policia Local després de 38 baixes el cap de setmana

Ajuntament de Lloret de Mar

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Vídeo: L'alcalde de Lloret manté "voluntat de diàleg" pel conflicte a la Policia Local després de 38 baixes el cap de setmana

Ajuntament de Lloret de Mar

Lloret de Mar
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L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha llançat un missatge després que el conflicte laboral a la Policia Local hagi registrat "38 absències simultànies" durant el cap de setmana i hagi deixat el municipi sense patrulles durant la nit. "És una situació extraordinària, molt preocupant i que no ens agrada en absolut", ha afirmat l'alcalde que assenyala que l'equip de govern ha hagut de contractar seguretat privada i sol·licitar a Interior un reforç de Mossos d'Esquadra per "garantir la seguretat mentre la situació es resol". Segons l'alcalde, fa mesos que estan negociant amb els representants de la policia per tancar un acord que millori les condicions laborals però situa com a línia vermella "no traspassar la legalitat".

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