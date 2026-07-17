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Vídeo: Els veïns de Can Fornaca es mobilitzen per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua
Els veïns de la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes, s'han concentrat aquest divendres davant l'Ajuntament per reclamar solucions als problemes de subministrament d'aigua que, segons denuncien, pateixen des de fa diversos estius. La mobilització, convocada per l'Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural de la urbanització, reclama acabar amb els talls d'aigua i un servei «digne, respecte pels veïns i solucions reals». Més informació