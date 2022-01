Mig centenar de persones van protestar ahir a Espolla per a demanar que s’aturin els tres projectes que preveuen instal·lar un total d’onze aerogeneradors a tocar del municipi. La marxa va arrencar a les deu del matí, quan els participants van sortir de l’aparcament de la Coromina d’Espolla i van començar a caminar per una pista en direcció a un turó proper. Des d’aquell punt, de fet, es podien observar les onze marques vermelles que la Iaeden Salvem l’Empordà va col·locar a cada un dels llocs on està previst que s’hi ubiqui un molí de vent. D’aquesta manera van voler fer evident que, si tot segueix endavant, el poble quedaria rodejat d’aerogeneradors. «Avui veurem com quedarà Espolla. No volem que el poble quedi encerclat per molins de vent», va assenyalar la membre de la Iaeden Salvem l’Empordà, Bàrbara Schmitt.

La caminada fins el turó es va fer amb un tub de plàstic de 30 metres que els manifestants portaven en fila. L’objectiu era fer evidents les dificultats que tindrien els tràilers que transporten les pales dels aerogeneradors per a arribar al punt on es preveu que s’instal·lin els molins. En aquest sentit, Schmitt va advertir que s’hauran d’ampliar els camins per on està previst que passin i això «també deteriora el territori». Des de la Iaeden, a més, van carregar contra qui ha dissenyat els projectes, així com la Generalitat de Catalunya, per no estar «al costat del territori». «Això està fet per persones que no han trepitjat mai Espolla i que no són conscients de la realitat», va argumentar. Per això, Schmitt va exigir que la Generalitat de Catalunya actuï i va advertir que espera que aturi alguns dels projectes que estan previstos a l’Albera. «És necessària una millor planificació general i que s’estudiï quanta energia eòlica es pot produir a l’Empordà», va assenyalar.

En aquest sentit, Bàrbara Schmitt va alertar que el problema s’agreuja perquè, a banda dels tres de l’Espolla, hi ha d’altres parcs eòlics previstos a la serra de l’Albera que també afecten el municipi altempordanès. «La realitat és que estarem encerclats per molins de 200 metres d’alçada quan el campanar del poble no arriba ni a cinquanta», va lamentar Schmitt.

A favor de les renovables

Amb tot, des de les entitats ecologistes i des de l’Ajuntament d’Espolla van deixar clar que la seva aposta és «clara» per les energies renovables «però no d’aquesta manera». La regidora de Cultura d’Espolla, Berta Prats, va assenyalar que al poble ja fa temps que busca fórmules «més sostenibles» de produir energia.

«Tenim una caldera de biomassa que escalfa l’escola, hem canviat les llums per leds amb l’objectiu de gastar menys i molts veïns estan posant plaques solars. Estem a favor de l’eòlica però cal buscar alternatives que no afectin tant el territori», va reclamar Prats.