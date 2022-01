El concurs del projecte de construcció d’un Centre de Fires i activitats socio-culturals de Llançà ha quedat desert. L’Ajuntament està actualitzant els preus per tornar-lo a licitar. El pressupost de licitació era de 303.457 euros i consistia en construir una fase del projecte a la zona de les Esplanes, al carrer Vuit de març. L’alcaldessa, Núria Escarpanter, explica que es tracta d’un espai cobert on portar-hi a terme celebracions i actes diversos.

El terreny on es preveu construir la nova edificació disposa d’una superfície de 8.480 metres quadrats. Està a cavall entre el Parc de Bombers i l’IES de Llançà. Durant els mesos d’hivern l’emplaçament és l’escenari on s’instal·len dues carpes en règim de lloguer, una de 20 metres d’amplada per 45 de llarga on s’instal·la un escenari i una carpa secundària de 10 metres d’amplada per 35 de llarg.

La memòria del projecte posa de manifest que des de fa més de 60 anys la població realitza activitats de dinamització econòmica com la Fira d’Armes o la Biennal d’aquarel·la de la Costa Brava. A més, l’especialització turística requereix d’una permanent organització d’activitats que complementin les activitats de pernoctació, gastronomia o nàutica. I per això l’Ajuntament treballa en la dinamització socioeconòmica i turística amb l’objectiu de crear un programa de treball per donar suport al teixit empresarial i adequar els recursos als serveis turístics.

El conjunt suposa que es necessiten espais a l’aire lliure i coberts. Aquest nou espai podria ser un punt de referència de les activitats que es programen des de les àrees municipals com la Festa Major de Sant Vicenç o el Carnaval. També es podria aprofitar per altres com la Botiga al carrer o el Festival Claca.

Durant els mesos que no fa bon temps tenen lloc al pavelló de l’INS de Llançà però a vegades no és suficient per a tot el que es necessita i es va decidir fa uns anys llogar una carpa.

Per tot plegat es va creure convenient construir aquest centre.

L’alcaldessa ha explicat que estava inclòs al pressupost del 2021 i està inclosa dins el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). Cap empresa s’hi va presentar i ara es revisaran els preus. El motiu era el preu del ferro molt per sota del preu dle mercat en treure’s a concurs.

«Acabarà sent el que és una mena de sala polivalent, en la primera fase l’única cosa que inclou que s’haurà de fer és aixecar els fonaments i posar-hi una coberta», explica Escarpanter. «Una mena de plaça del Gra de Figueres que en estar cobert i tancat podria servir per portar-hi a terme activitats».

La voluntat és continuar les inversions per anar avançant en el tancament.

Ara s’actualitzaran els preus per tornar a licitar el projecte en breu.