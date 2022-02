La propietària d'una de les vinyes que hi ha a la zona de Cala Montjoi de Roses (Alt Empordà), Anna Espelt, assegura que l'incendi originat aquest dilluns a la nit els va generar «por», però també «alegria» quan van veure que «les pastures funcionen». De fet, un dels principals frens del foc va ser la zona de vinyes i pastura que tenen. Anna Espelt ha recordat que «fa 18 anys» que van iniciar un projecte per «conservar una biomassa baixa» a la zona que consisteix a fer pasturar vaques en terrenys propers a la vinya per reduir el risc d'incendis. En paral·lel, els Bombers continuen controlant la zona remullant els terrenys afectats i hi ha cinc vehicles voltant per la zona.