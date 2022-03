La població de Portbou ha patit en les dues darreres setmanes diversos talls de llum causats després d’una millora en una de les instal·lacions que va donar posteriorment problemes. El PSC de Portbou ha demanat a l’Ajuntament que es mostri més contundent i que es resolgui la situació. Endesa ha assegurat que s’ha sol·lucionat i tenen reunió la setmana vinent amb l’alcalde.

«Fa dues setmanes, el 21 de febrer, ENDESA va notificar un tall de subministrament al poble per manteniment de les instal·lacions que estava previst fins a les 21.20 h del vespre i finalment va durar fins a les 2.00 h de la matinada del dia 22 de febrer» han explicat des del PSC que han afegit que «des de llavors i sense previ avís hi ha hagut talls de llum pràcticament cada dia en diferents franges horàries, alguna vegada més d’una vegada al dia amb la molèstia i problemes que això ocasiona» ha afirmat el secretari d’organització de l’agrupació de Llançà-Portbou, Gael Rodríguez.

«Els veïns i veïnes volen solucions, no que hi hagi talls cada poc temps. Ara fa dues setmanes que patim talls diaris i la situació sembla que no millora», diuen.

Per part d‘Endesa han confirmat la situació. El 21 de febrer es va portar a terme una millora en un centre de transformació instal·lant un sistema de telecomandament. Després d‘aquest canvi es van produir diverses avaries que es van haver d’anar resolent. A hores d’ara estaria resolt el problema. La setmana vinent esperen parlar-ne amb el govern local i abordar altres projectes previstos a la població.

Els socialistes consideren que una vegada més l’alcalde i l’equip de govern del poble han estat passius i que durant els dies que s’ha viscut i s’està vivint aquesta situació no han donat explicacions ni han aconseguit arreglar la problemàtica que viu el poble. «A Portbou cal un nou equip de govern que es preocupi pels problemes de les persones dia a dia, i sobretot, que donin resposta amb la màxima celeritat a aquests. Si no que declarin què fan i perquè no és possible solucionar-ho com a mínima mostra de transparència i treball», ha conclòs el socialista Gael Rodríguez.